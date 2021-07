Julianaplein volgend voorjaar dertien weken gedeeltelijk dicht

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Het Julianaplein is volgend voorjaar dertien weken lang gedeeltelijk gestremd. Dat maakte Aanpak Ring-Zuid dinsdagochtend bekend.

In de periode van februari tot en met mei 2022 vinden er werkzaamheden plaats rond het verkeersknooppunt. Aannemerscombinatie Herepoort maakt dan een tijdelijke kruising in het Julianaplein. Die kruising moet ervoor zorgen dat het verkeer tijdens de aanleg van een ongelijkvloerse kruising grotendeels door kan rijden.

Volgens Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring-Zuid is het van groot belang dat er tijdens de gedeeltelijke afsluiting minder auto’s en vrachtwagens door de Stad rijden. “De verkeersmodellen laten zien dat er per dag 80.000 auto’s minder op het hele wegennetwerk van Groningen nodig zijn om te zorgen voor voldoende doorstroming”, zo stellen de organisaties. “We blijven oproepen om gedeeltelijk thuis te blijven werken en te spreiden in reistijd, zodat de uitdaging in het voorjaar 2022 meer behapbaar is. Maar ook met 80.000 auto’s minder moet men rekening houden met vertraging in reistijd.”