Jubileumexpositie over ontwerper Piet Cohen in Synagoge Groningen

nieuws

Foto: Omke Oudeman

Omdat het dit jaar veertig jaar geleden is dat de Synagoge Groningen opnieuw in gebruik werd genomen, eert de sjoel Piet Cohen, de ontwerper van het interieur, met een expositie.

Na decennia van gebruik door een wasserij en vervolgens jarenlange leegstand, werd de synagoge in 1981 heropend na een grondige restauratie. Onderdeel van de restauratie was de installatie van een compleet nieuw interieur, ontworpen door Cohen. Het zou de eerste worden van zijn in totaal zes uitgevoerde sjoel-ontwerpen, want na Groningen volgden Amstelveen, Obrechtplein, Maimonides, Bne Akiwa en Rosj Pina.

In de expositie Design for living, living for design wordt getoond hoe zijn interieurontwerp voor de Groningse synagoge tot stand kwam. Maar Cohen ontwierp ook fascinerende objecten met heel uiteenlopende functies. De expositie toont daarom naast diverse gebruiksvoorwerpen, zoals badkameraccessoires en koffiekopjes, ook zilveren voorwerpen uit de Joodse traditie. Een blikvanger is in de Synagoge in Groningen een complete door Piet Cohen ontworpen mobiele loofhut (soeka) van bijna 2,5 meter hoog.

Cohen zal de expositie zelf openen op 23 juli aanstaande.