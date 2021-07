Joop Tervoort: “Ik denk dat Jorinde van Klinken in staat is om finale te bereiken op Olympische Spelen”

sport

Atletiek-trainer Joop Tervoort denkt dat zijn oud-pupil Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek een goede kans heeft om zich komende nacht te kwalificeren voor de finale bij het discuswerpen op de Olympische Spelen in Tokio.

Van Klinken veranderde afgelopen jaar haar werptechniek en verhuisde in januari naar Amerika om daar te trainen onder coach Brian Blutreigh en te studeren. Van Klinken maakte daardoor het afgelopen jaar een grote ontwikkeling door als discuswerpster.

Verbazing

Joop Tervoort had wel verwacht dat de pas 21-jarige Van Klinken zich zou plaatsen voor de Olympische Spelen, zoals ze afgelopen mei deed. Toen wierp ze een afstand van 65,94 meter, terwijl de limiet voor plaatsing 63,50 meter was. Tervoort wist niet wat hij zag toen Van Klinken een paar dagen later de afstand van 70 meter 22 wierp, mondiaal daarmee de beste wereldprestatie in de afgelopen drie jaar neerzette en het Nederlandse record verbeterde. “Ik was zo verbaasd en zo in shock dat ze dat wierp, dat ze dat kon. Je verwacht gewoon niet dat ze op deze leeftijd al zulke afstanden kan werpen. Toch denk ik wel dat als ze haar techniek nog verder kan perfectioneren, ze nog wel verder kan werpen”, aldus Tervoort.

De leek zou zeggen dat er dan een grote kans is op een medaille op de Spelen, maar toch plaatst Tervoort, zo realistisch als dat hij is, wel een kanttekening. “Die 70 meter 22 is onder ideale omstandigheden geworpen, want het was op een open veld, de wind kwam van rechtsvoor en was sterk. Ze kreeg de discus perfect op de wind en dan gaat die drijven, dan drijft die een stukje verder en dat kan vijf meter zijn. In een stadion heb je dat nooit, dan heb je geen perfecte wind, want die zit meestal hoog, omdat de tribunes hoog zijn. Dan een discus op de wind leggen, komt haast nooit voor. Jorinde heeft op dit moment nog niet veel in stadions gegooid, dus ik ben benieuwd hoe dat in Tokio gaat.”

De voorbereiding van Van Klinken was goed, want in juni werd ze opnieuw Nederlands kampioen en in juli werd ze Europees kampioen op het EK onder 23.

Finale bereiken

Komende nacht komt Van Klinken voor het eerst in actie op de Olympische Spelen en gaat dan in de kwalificatie proberen een finaleplek af te dwingen. “Mijn hoop is dat ze de finale haalt. Ik denk niet dat ze een medaillekandidaat is, omdat er vier atletes zijn die beter zijn dan Jorinde. Dat zijn twee werpsters uit Cuba, de Kroatische Sandra Perković en de grote favoriet is de Amerikaanse Valarie Allman. Het zou wel fantastisch zijn als Jorinde de finale haalt, maar de concurrentie is groot. Ze heeft de afgelopen tijd wel laten zien dat ze constant 64 of 65 meter kan gooien en ik denk dat 65 meter toch wel een afstand is die je moet halen om in die finale te komen, dat is bij de laatste acht. Dat is gewoon realistisch, dat zou ze wel kunnen volgens mij.”

Jorinde van Klinken komt komende nacht om 02:30 (Nederlandse tijd) in actie.