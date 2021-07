Jongeren uit 2008 kunnen vaccinatie-afspraak maken

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Jongeren geboren in het jaar 2008 kunnen vanaf zaterdag een vaccinatie-afspraak maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Eind juni adviseerde de Gezondheidsraad om alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. De groep die in 2008 geboren is bestaat uit ongeveer 192.360 jongeren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer. Een vaccinatieafspraak maken kan op deze website, vanaf komende donderdag valt de uitnodiging op de deurmat. Jongeren die in 2008 geboren zijn beslissen samen met hun ouders of zij een vaccinatie halen.

De 2008-lichting is de een-na-laatste groep die voorlopig uitgenodigd wordt. De laatste groep die een uitnodiging krijgt zijn jongeren geboren tot en met 30 juni 2009.