Jongeren geboren voor 1 juli 2009 kunnen ook vaccinatie-afspraak maken

Ook de laatste groep jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie kunnen vanaf zondag een afspraak maken. Dat heeft het RIVM zondag bekendgemaakt.

Eind juni adviseerde de Gezondheidsraad om alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Waar zaterdag de groep uit 2008 aan de beurt was om een afspraak te maken zijn zondag de jongeren geboren tussen 1 januari en 1 juli 2009 aan de beurt. Zij krijgen een prik met het Pfizer-vaccin. Vanaf aanstaande vrijdag valt een uitnodiging voor een vaccinatie op de deurmat. De groep die tussen 1 januari en 1 juli 2009 geboren is bestaat uit ruim 94.300 jongeren.

Jongeren die in juli en augustus de leeftijd van 12 jaar bereiken kunnen vanaf hun verjaardag een afspraak maken voor vaccinatie. Zij ontvangen aan het eind van de maand waarin zij 12 jaar zijn geworden een uitnodiging per post. Voor tieners die 1 september of later dit jaar 12 jaar worden, wordt later bekend hoe zij een afspraak voor een vaccinatie kunnen maken. Jongeren in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar oud besluiten samen met hun ouders over het gevaccineerd willen worden. Een vaccinatieafspraak maken kan op deze website.