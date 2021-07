Jongeren geboren in 2005 kunnen afspraak maken voor coronaprik

nieuws

Jongeren geboren in 2005 kunnen vanaf zondag 10.00 uur een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) zondag bekendgemaakt.

Afgelopen week adviseerde de Gezondheidsraad om alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. Vrijdag kregen jongeren uit 2004 groen licht, zondag zijn het de tieners uit 2005 die op deze website een afspraak kunnen maken. Volgens het RIVM zijn er in dit jaar ruim 193.000 jongeren geboren. Zij krijgen allemaal het vaccin van Pfizer. De uitnodiging per brief valt komende dinsdag op de deurmat.

De komende periode zullen alle jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 een uitnodiging ontvangen.

Vandaag is het de beurt aan 2️⃣0️⃣0️⃣5️⃣! Ben je in dat jaar geboren? De website staat rond 10:00 uur open voor het maken van je vaccinatie-afspraak. Dus #PlanDePrik online. En 📣 zegt het voort! 👉 https://t.co/atuKEXyXpm pic.twitter.com/X5JHYi5msj — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 4, 2021