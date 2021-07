Johan Remkes voorzitter commissie kostenoverschrijdingen zuidelijk ringweg

nieuws

Johan Remkes wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de kostenoverschrijdingen van de aanleg van de zuidelijke ringweg.

De in Zuidbroek geboren Remkes gaat dat per 1 december doen. Momenteel is hij waarnemend commissaris van de koning in Limburg. Remkes was daarvoor onder meer minister en staatssecretaris. In de jaren 90 was hij gedeputeerde van de provincie Groningen.

Casper van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen en Leentje Volker van de Universiteit Twente zijn de twee andere leden van de commissie.

Het budget voor de zuidelijke ringweg was 642 miljoen euro, maar begin dit jaar werd bekend dat er 94 miljoen euro aan extra kosten zijn. De aanleg van de ringweg kende veel tegenvallers en daardoor vertragingen. Het project zou dit jaar klaar moeten zijn, maar dat wordt 2024.

Door die extra kosten komt er voorlopig geen verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Ook de verbetering van de spoorlijn van Groningen naar Bremen is op de lange baan geschoven.