Jeroen ten Dam genomineerd als overheidsmanager van het jaar

Foto: www.overheidsawards.nl

Jeroen ten Dam, directeur Stadstoezicht en Veiligheid van de gemeente Groningen, is genomineerd als overheidsmanager van het jaar 2021.

“Hij investeert in de veerkracht van zijn organisatie en medewerkers door een benaderbare, empathische cultuur te creëren waarin iedereen meedenkt en doet. Hij is een voorman met visie, die vertrouwen geeft en krijgt, veerkracht inspireert en bovendien van zijn omgeving leert”, valt in het nominatierapport te lezen.

Naast Ten Dam zijn er nog zeven andere genomineerden. Daaronder is Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Astrid Schulting, gemeentesecretaris van buurgemeente Westerkwartier.