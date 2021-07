Jan Hein Mastenbroek verlaat na tien jaar Provinciale Staten

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek van de SP in de Provinciale Staten verlaat na tien jaar de Staten. Dat heeft de fractie van de SP woensdag bekendgemaakt.

Mastenbroek was sinds het vertrek van Sandra Beckerman naar de Tweede Kamer fractievoorzitter. De politicus kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen periode. “Toen ik begon was de SP de grootste oppositiepartij”, vertelt Mastenbroek. “Daarna hebben wij vier jaar in het college gezeten en inmiddels zijn we weer terug in de oppositie. Al die tijd hebben wij geprobeerd om te blijven luisteren naar de inwoners van Groningen en voor hen op te komen. De tijd in de Statenzaal was leuk, de tijd in de Provincie nog veel leuker.” Onlangs werd Mastenbroek twee keer vader, een rol waar hij meer tijd aan wil besteden.

Agnes Bakker neemt zetel van Mastenbroek over

Na het zomerreces neemt Agnes Bakker de plek van Mastenbroek in. Zij is bekend geworden dankzij de actie ‘Breien voor Groningen’ welke samen met Milieudefensie was opgezet. “Ik verbind graag mensen op een creatieve manier en creëer daarmee beweging. Omdat ik mij grote zorgen maak over de verbinding tussen de politiek en de inwoners van onze prachtige provincie, wil ik ook in het provinciehuis de signalen uit de maatschappij nadrukkelijk laten klinken zodat Groningers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving.”

Henk Hensen nieuwe fractievoorzitter

Henk Hensen wordt de nieuwe fractievoorzitter. “”Wij zullen als fractie de ervaring van Jan Hein missen, maar krijgen met Agnes ook weer nieuwe energie om nog meer op straat aanwezig te zijn en met goede alternatieven te blijven komen. In de aanloop naar de Statenverkiezingen van 2023 zullen wij alles op alles zetten om weer de grootste partij van Groningen te worden en zo in een college weer het verschil te kunnen maken.”