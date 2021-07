Jan Evert Scholtenlaan volgende week dicht voor auto’s

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

De Jan Evert Scholtenlaan bij het Stadspark is van maandag 12 juli 07.00 uur tot en met maandag 19 juli 06.00 uur afgesloten voor autoverkeer.

De afsluiting is nodig, omdat het nieuwe viaduct over de Laan Corpus den Hoorn deze maand op zijn plek wordt gezet. Auto’s kunnen het Stadspark bereiken via de Campinglaan.

In het weekend van 24 juli 20.00 uur tot en met 26 juli 06.00 uur is de Jan Evert Scholtenlaan ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij het Piccardthof.

Tijdens het inrijden en inhijsen zijn er aan de noordzijde van de rotondes extra stremmingen nodig. Daarom is van vrijdag 16 juli 20.00 uur tot maandag 19 juli 06.00 ook de verbindingsweg tussen het Vrijheidsplein naar de rotondes Laan Corpus den Hoorn dicht, evenals de oprit naar de A7 vanaf de rotonde.