ISO: Geen beperkende maatregelen meer in nieuw studiejaar

Er moeten komend studiejaar geen beperkende corona maatregelen meer gelden voor studenten. Dat zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) tegen de NOS.

Het ISO schaart zich daarmee achter de Vereniging van Universiteiten die zich daar eerder over uitliet. “Studenten hebben anderhalf jaar op hun kamer gezeten en naar een beeldscherm gekeken”, aldus voorzitter Lisanne de Roos van het ISO.

Zowel de universiteiten als het ISO willen ook geen anderhalve meter afstand meer bij het fysieke onderwijs. Een zelftest is voor het ISO in sommige gevallen wel bespreekbaar, maar de studentenorganisatie wil vooral snel duidelijkheid. “Voor studenten is het fijn om te weten waar je aan toe bent, zodat je een studentenkamer kunt zoeken of weet of je op uitwisseling kunt gaan”, zegt De Roos tegen de NOS.