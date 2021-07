Intermezzo in Haren tijdelijk dicht na positieve coronatests onder medewerkers

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Brasserie Intermezzo in Haren is de komende dagen gesloten, omdat enkele personeelsleden positief zijn getest op het coronavirus. Dat heeft uitbater Gert Bruns donderdagavond laten weten via Haren de Krant.

Bruns laat weten te verwachten dat de sluiting enkele dagen gaat duren. De uitbater nam het besluit, om zo te zorgen voor gemoedsrust onder de gasten en de medewerkers.

De uitbater laat verder weten dat medewerkers zich ten aller tijde aan de basisregels tegen corona hebben gehouden, waaronder de anderhalvemeterregel en extra handhygiëne.