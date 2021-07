Ingeborg Walinga leidt vanaf 1 november het Prins Claus Conservatorium

nieuws

Met ingang van 1 november wordt Ingeborg Walinga de nieuwe dean van het Prins Claus Conservatorium. Wallinga wordt ook de ‘leading dean’ van het kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool.

Op dit moment is Walinga algemeen directeur van het Noord Nederlands Orkest (NNO). Daarvoor was zij directeur van het Centrum Beeldende Kunst Groningen. Wallinga was al lid van de Raad van Advies van het Prins Claus Conservatorium.

“Ik verheug me er op om met deze mooie baan bij het PCC een nieuw deel van de muzieksector te verkennen”, zo schrijft Walinga. “Een sterke verbinding met de beroepspraktijk is van vitaal belang in het onderwijsaanbod en het onderzoek: die inzet van het conservatorium en het kenniscentrum deel ik van harte. Daar wil ik graag met mijn kennis en ervaring een bijdrage aan leveren.”

Het bestuurscollege van de Hanzehogeschool kiest voor Wallinga als opvolger van Harrie van den Elsen. “Wij zijn erg blij met de komst van Ingeborg Walinga naar het Prins Claus Conservatorium”, aldus Annemarie Hannink, bestuurslid van de Hanzehogeschool Groningen. “We kennen haar als iemand met een groot hart voor muziek en boegbeeld van de cultuursector in de noordelijke regio. Het Prins Claus Conservatorium en de Hanzehogeschool zullen ongetwijfeld mooie vruchten plukken van haar creatieve, ondernemende geest.”