In water geduwde drenkeling gered uit Diepenring bij Hoofdstation

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij het Hoofdstation van Groningen hebben politie en omstanders donderdagavond een man uit de Diepenring gehaald, nadat deze door een onbekende man in het water werd geduwd.

Ook een duikteam van de brandweer werd ingeschakeld, maar deze eenheid kon onverrichter zake retour naar de kazerne. Het slachtoffer bleef ongedeerd en was slechts nat en koud.

Volgens omstanders werd de drenkeling door een andere man in het water geduwd. Deze persoon heeft zich echter uit de voeten gemaakt. Of de drenkeling en de duwer bekenden van elkaar waren, is niet bekend.