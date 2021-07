“In de Hortensialaan valt qua natuur meer te ontdekken dan in een sparrenbos in Drenthe”

nieuws

Foto: Ellen Beck

Dat je niet een lange dag in een auto hoeft te zitten om mooie natuur te kunnen bewonderen werd zondag in de Oosterparkwijk duidelijk. In de wijk werd een stadsnatuurwandeling gegeven.

De wandelingen zouden eigenlijk vorig jaar al plaats vinden maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Zondag was het dan eindelijk zover. “De rondleiding werd gegeven door Adri en Hilly”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “Zij hadden zich ontzettend goed voorbereid. Ze wisten veel te vertellen en namen ook heel duidelijk de tijd om alles uit te leggen. In totaal liepen er vijftien mensen mee. Meer kon ook niet vanwege de coronamaatregelen. Het leuke was dat de deelnemers uit verschillende wijken uit de stad kwamen.”

Drents sparrenbos

De stadsnatuurwandeling voerde door verschillende straten in de wijk. “Bij natuur denken veel mensen aan bossen, duinen of weilanden. Maar er is zoveel te zien in je eigen buurt. Sterker nog, Adri en Hilly vertelden dat de biodiversiteit in de eigen stadswijk interessanter is dan een sparrenbos in Drenthe of een weiland buiten de stad. Er is in veel gebieden sprake van monocultuur, wat natuurlijk grote consequenties met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan het insectenleven dat daar geringer is. Terwijl een rijk insectenleven goed is voor de gehele keten. Tijdens de wandeling werd dit ook geduid door te kijken welke insecten bij welke plant vertoeven.”

Klimop

Tijdens de wandeling ging het niet alleen over planten. “Het was een heel divers verhaal. Het ging bijvoorbeeld over de vleermuis, over de mus, paddenstoelen en schimmels maar ook over het Sint Janskruid. En de klimop werd behandeld. Zo heb ik geleerd dat de klimop toch eigenlijk wel een must have is. Veel mensen denken ook dat een klimop schadelijk is voor een boom als deze daarin omhoog klimt. Maar dat is dus helemaal niet zo. De klimop heeft wel hechtwortels maar blijft altijd afhankelijk van de grondwortels.”

Seizoenswandelingen

De bedoeling is dat er in de toekomst vaker van zulke wandelingen worden aangeboden. “Wanneer de volgende gehouden wordt is nog niet bekend. Dit gaan we tijdig bekendmaken op onze Facebookpagina. De bedoeling is wel om ook in andere seizoenen de wandelingen aan te bieden, zodat er iedere keer weer iets nieuws verteld kan worden en het interessant blijft.”