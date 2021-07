IKEA opent ‘Circular Hub’ in Groningen om oud meubels nieuw leven in te blazen

nieuws

Tamar Yogev met haar HEMNES-vitrinekast - Foto via IKEA

IKEA opent aanstaande zaterdag een ‘Curcular Hub’ in haar vestiging in Groningen. Hier worden meubels doorverkocht, hersteld, herverpakt, gedemonteerd en gerecycled.

Ook kunnen klanten er inspiratie kunnen opdoen op het gebied van duurzaamheid. Voor de introductie van de Circular Hub werkt de vestiging in Groningen samen met de Nederlands-Israëlische kunstenaar en ontwerper Tamar Yogev (33). Ze knapte de HEMNES-vitrinekast op door middel van mozaïek. Haar versie van de HEMNES-vitrinekast is vanaf vrijdag te zien in IKEA Groningen.

In de Circular Hub worden producten verkocht die als showmodel zijn gebruikt, beschadigingen hebben opgelopen of zijn geretourneerd. Er zijn ook meubels te vinden die zijn teruggekocht van klanten. Deze meubels worden indien nodig opgeknapt.

Binnen het concept van de Circular Hub gaat IKEA samenwerken met kringloopwarenhuis Het Goed. IKEA doneert de producten die vanwege ruimtegebrek niet in de Circular Hub kunnen staan aan Het Goed om door te verkopen. Zo gaan er zo min mogelijk producten verloren.