“Ik was nogal gespannen, maar mijn eerste show op Radio Veronica heeft zoveel leuke reacties gebracht”

Foto: Danny Blom

De Groningse radiomaker Jordi Mulderij kijkt tevreden terug op zijn eerste radioshow op Radio Veronica. Zaterdagavond was hij tussen 18.00 en 21.00 uur voor het eerst te horen.

Hoi Jordi! Hoe ging het gisteravond?

“Het ging echt heel erg goed. Beter dan verwacht ook. Ik was best wel gespannen. Maar nadat ik de eerste presentatie had gedaan verdwenen alle spanningen direct. Ik werd in de ochtend ook al wakker voor de wekkerradio zijn werk kon doen. Met een wat verhoogde hartslag begin je dan aan de dag die al een tijdje in je agenda omcirkelt staat. En de spanning is ook niet vreemd hè? Wat gaan mensen van mij vinden? Hoe gaat het verlopen?”

Twee weken geleden werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat jij een plek in de programmering hebt gekregen. Op radioforums werd vervolgens geschreven dat mensen het best wel een gedurfde programmering vonden. Een combinatie van bekende en relatief onbekende namen …

“Ik hoop dat je mij nog goed kunt verstaan, maar ik rijd op dit moment door een flinke regenbui. Ik ben in de auto onderweg naar Radio Veronica voor mijn tweede show die straks om 18.00 uur begint. Maar je vraag, ja je hebt zeker gelijk. Maar realiseer je goed dat elke radiomaker klein is begonnen. Een Gerard Ekdom is indertijd ook begonnen toen hij nog niet bekend was. En nu zeg ik niet dat ik de nieuwe Gerard Ekdom ben, maar het siert Radio Veronica wel dat ze behalve grote namen ook wat onbekende namen hebben aangenomen. Dat vind ik heel tof.”

Je show werd gisteravond uitgezonden tussen 18.00 en 21.00 uur. Heb je veel reacties ontvangen?

“Ja. Veel reacties van familie en vrienden. Maar ook veel reacties van Veronica-luisteraars. Dat ze het leuk vonden, dat ze het prettig vonden. En weet je, dat neemt een groot deel van de stress weg. Dat is fantastisch om te lezen. Want zoals ik al eerder heb verteld, de luisteraar is in mijn programma erg belangrijk. Ja, ik ben de radio-dj, maar wat mij betreft staat de luisteraar op precies dezelfde hoogte. Ik wil iets maken waarvan zij na afloop kunnen zeggen, dat was mooi, dat was fijn.”

Onderweg, in de regen, naar Radio Veronica voor je tweede show. Omdat er straks geen EK-voetbal is hebben mensen denk ik ook alle redenen om te luisteren …

“Haha, ja. Iedereen is welkom. Vanaf 18.00 uur ben ik te horen. En om van de mogelijkheid gebruik te maken. We hebben een nieuw item in het programma waarbij we op zoek gaan naar iets dat jij kwijt bent. Dus ben je ooit eens iets ergens verloren, dan kun je een oproep doen en dan gaan we samen alles in het werk stellen om het terug te vinden. Daarnaast zijn ook klachten en vragen welkom.”

De nu 21-jarige radio-dj Jordi Mulderij uit Groningen begon in 2013 bij OOG Radio. Sinds zaterdag 3 juli is hij op de beide weekenddagen tussen 18.00 en 21.00 uur te horen op Radio Veronica. Daarnaast is hij doordeweeks te horen op Simone FM waar hij de Middagshow presenteert. Meer informatie vind je op deze website.