ID&T en OMT gaan onderzoek doen hoe evenementen veilig georganiseerd kunnen worden

Festivalorganisator ID&T en het Outbreak Management Team, het OMT, gaan onderzoek doen hoe evenementen op korte termijn veilig georganiseerd kunnen worden.

ID&T, dat tientallen grote festivals vertegenwoordigt, sprak dinsdag met de overheid. Daaruit is naar voren gekomen dat het Testen voor Toegang waterdicht moet zijn en er dus geen mensen zonder geldige QR-code op een evenementen- of festivalterrein kunnen komen. Daarnaast zou kunnen worden gekozen voor het in alle gevallen laten testen van gevaccineerden voor de aanvang van een evenement. In het gesprek wezen experts binnen het OMT op de onzekerheid die de zeer besmettelijke Delta-variant met zich mee brengt. Het OMT heeft laten weten dat het wil gaan onderzoeken of een test die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, in plaats van 40 uur voor aanvang van het evenement.

De evenementenbranche gaat de komende tijd onderzoeken hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er vaker getest moet worden, moeten daar ook faciliteiten voor worden ingericht en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is. Op 1 augustus moeten de onderzoeken zijn afgerond. Het gesprek met de overheid volgde naar aanleiding van de rechtszaak die ID&T dreigde aan te spannen na het besluit om concerten en evenementen tot half augustus af te gelasten vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen in ons land.