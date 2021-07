ICT-storing bij Martini Ziekenhuis verholpen, afspraken polikliniek worden opnieuw ingepland

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft woensdag geruime tijd te kampen gehad met een ICT-storing. Inmiddels zijn de grootste problemen opgelost maar heeft men nog wel te maken met de nodige effecten.

De problemen begonnen in de ochtend. “Uit voorzorg hebben we de Spoedeisende Hulp een half uur moeten sluiten”, liet het ziekenhuis in de ochtend weten. “Dit is in overleg gedaan met ziekenhuizen in de regio. De medische zorg is niet in gevaar geweest.”

Ondanks dat de storing rond 11.00 uur was opgelost bleven verschillende systemen in het ziekenhuis te maken hebben met problemen. “De Spoedeisende Hulp en spoedoperaties gaan gewoon door, de afspraken op de polikliniek gaan vandaag niet meer door. De afgezegde afspraken worden door ons opnieuw ingepland, we proberen zo veel mogelijk patiënten te bereiken.”

Het ziekenhuis adviseert mensen om de website en om social media-kanalen goed in de gaten te houden voor wat betreft afspraken die donderdag gepland staan.

