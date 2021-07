Huiseigenaren in bevingsgebied kunnen alsnog 10.000 euro subsidie aanvragen

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nog eens 150 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee huiseigenaren in het aardbevingsgebied hun woning kunnen verbeteren en verduurzamen.

Vanaf begin 2022 kunnen huiseigenaren, die niet in het versterkingsprogramma van de NCG vallen, maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen. Eigenaren kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor het aanschaffen van zonnepanelen, isolatie of HR++ glas. Ook het verbouwen van je badkamer of keuken en deelnemen aan een lokaal energieproject is mogelijk.

Vorig jaar vroegen enkele duizenden huiseigenaren in totaal 75 miljoen euro aan uit deze subsidiepot. Begin 2022 kunnen huiseigenaren, die dat nog niet hebben gedaan, alsnog doen in een tweede ronde.

De subsidie van maximaal 10.000 euro is beschikbaar voor eigenaren van huizen in postcodes waar de Waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen geldt, plus de postcodes 9679, 9681 of 9682 in de gemeente Oldambt. De huizen waar de subsidies voor worden aangevraagd, mogen niet jonger zijn dan 1 januari 2016. Mensen mogen twee keer een aanvraag indien, bijvoorbeeld een keer voor 3.000 euro en een keer voor 7.000 euro. De maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten binnen drie jaar zijn uitgevoerd.