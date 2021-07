Horecabranche niet blij met nieuwe restricties, evenementenbranche krijgt harde klappen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Koninklijke Horeca Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de horeca keer op keer de sector is die aan het kortste eind trekt. KHN reageert daarmee op de nieuwe coronamaatregelen.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maakten vrijdagavond op een ingelaste persconferentie bekend dat de maatregelen aangescherpt worden. Aanleiding is het snel stijgende aantal besmettingen. In de nieuwe maatregelen gaat de horeca om middernacht dicht, moeten nachtclubs en discotheken gesloten blijven en zijn meerdaagse festivals niet toegestaan. “Dit is echt de easy way out”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. “Het probleem zit hem in het feit dat men zich niet meer aan de basisregels houdt, dat los je niet op met draconische restricties voor de horeca.” Willemsen wil snel met het kabinet in gesprek over aanvullende financiële compensatie.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland laten weten dat door de nieuwe maatregelen de evenementenbranche harde klappen krijgt. “Die is al ruim een jaar dicht. Ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd om deze zomer weer festivals te kunnen organiseren, maar moeten alweer stoppen. Wie durft nu nog iets te organiseren voor ná 13 augustus?”, laten de organisaties weten. Het kabinet heeft eerder laten weten om het steunpakket na het derde kwartaal niet te verlengen. Volgens de ondernemersorganisaties onderstreept de huidige ontwikkeling van het coronavirus de voorbarigheid om dit niet te verlengen en willen daarom ook in gesprek.