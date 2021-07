Horeca tot en met 13 augustus na middernacht weer op slot

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De horeca moet tot en met vrijdag 13 augustus om middernacht de deuren weer sluiten. De maatregel gaat zaterdag om 6.00 uur in. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdagavond bekend gemaakt.

Dit is het gevolg van het aantal coronabesmettingen dat sinds de versoepelingen, twee weken geleden, in rap tempo oploopt. Groningen is daarin de absolute koploper. Het afgelopen etmaal kwamen er 402 besmettingen bij. Landelijk was dat bijna zevenduizend. De ziekenhuisopnames lopen vooralsnog niet op, omdat de meeste nieuwe coronapatiënten jong zijn en milde klachten hebben.

Er komt ook een einde aan het testen voor toegang voor de horeca en festivals. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden en mensen moeten kunnen zitten.

Voor evenementen, theaters, bioscopen, congressen en stadions geldt een bezetting van tweederde met testen voor toegang en eenderde voor zonder een test. Dan moet anderhalve meter afstand gehouden worden.

Voor het Noorderzonfestival, dat in augustus in Groningen wordt gehouden, hebben de maatregelen vooralsnog geen gevolgen, omdat het festival al ingericht is op anderhalve meter afstand.

“Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk”, aldus premier Mark Rutte. “We waren positief, maar er is een wolk voor de zon geschoven. Door de deltavariant is het aantal besmettingen verzevenvoudigd de afgelopen week. Als we niets doen loopt dat alleen maar op”.

Het kabinet zei niet dat de versoepelingen te vroeg waren gekomen. De snelle verspreiding van het virus heeft de bewindslieden verrast. “Het gaat razendsnel”, zei minister van volksgezondheid Hugo de Jonge. “Het gaat nu nog om jongeren tussen de 18 en de 25 jaar oud, maar die hebben ook ouders, opa’s en oma’s en ooms en tantes die nog niet volledig gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin niet werkt. Het is onvermijdelijk dat er anderen besmet raken. Drie miljoen mensen zijn nog niet gevaccineerd. En ook jongeren kunnen langdurige klachten krijgen door het coronavirus. Het enige dat echt helpt is vaccineren.”

Premier Rutte deed ook een beroep op mensen die thuis dingen organiseren: “Houd die feestjes klein en beheersbaar”.

Nederland dreigt door de stijging van het aantal besmettingen op de Europese coronakaart rood te kleuren waardoor er reisbeperkingen van en naar Nederland kunnen ontstaan.