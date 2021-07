Conflict bij RTV Noord loopt op: Hoofdredacteur Mischa van den Berg vervroegd op vakantie

nieuws

foto: Roel Breet

Hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord is in overleg met directeur Gijs Lensink vervroegd op vakantie gegaan. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Van de Berg zegt in het Dagblad, helemaal kapot te zitten vanwege een intern conflict over de journalistieke en organisatorische koers van RTV Noord. Het conflict begon met het op non-actief stellen van medewerker en columnist Willem van Reijendam. Die toonde zich erg kritisch over de toenemende invloed van managers bij allerlei ondernemingen. Dat leidde tot groot ongenoegen bij diens leidinggevenden.

Diverse medewerkers verwijten de leidinggevenden dat er bij de regionale omroep steeds meer een managerscultuur heerst en dat de mensen op de werkvloer niets meer te vertellen hebben. In een brief aan de ondernemingsraad stellen meer dan zeventig medewerkers dat er sprake is van een angstcultuur, aldus het Dagblad. Er zou sprake zijn van een extreem stressvolle situatie bij diverse medewerkers.