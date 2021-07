Hondje Shiva nog steeds vermist: “Als je iets weet, meld het dan”

nieuws

Foto: fragment van poster / Honden Zoekgroep Noord Nederland

Hondje Shiva is nog altijd vermist. De Honden Zoekgroep Noord Nederland coördineert inmiddels de zoekactie en volgens Renske Wemer wordt daarbij alles in het werk gesteld.

Hoi Renske! Het hondje verdween in de nacht van 15 op 16 juli in de omgeving vanaf cafe d’Olle Grieze in de Haddingestraat en is dus nog altijd niet gevonden …

“Klopt. Het dier is weggelopen, hoewel wij ook vermoedens hebben dat Shiva gestolen of meegenomen is. De afgelopen dagen hebben we met hulp van de politie camerabeelden kunnen bekijken uit de omgeving waar het dier vermist raakte. Het frappante is dat het hondje nergens te zien is, we hebben geen zichtmeldingen gehad. Dus er is een mogelijkheid dat het dier ergens binnen zit waar het eigenlijk niet thuis hoort.”

Toch heeft Shiva wel degelijk een baasje …

“Ja, en Julien is er ook behoorlijk ontdaan van. Veel mensen in de stad kennen dit hondje ook. Waar Julien was, daar was Shiva ook. Fietste Julien door de stad, dan zat Shiva in een mand. Julien wordt nu ook door veel mensen op straat aangesproken waar zijn hondje is. Op zich is dat natuurlijk geweldig want hoe meer mensen het verhaal kennen, hoe meer er opgelet wordt maar voor Julien is het vervelend om iedere keer weer het verhaal te moeten doen en herinnert te worden aan de leegte die hij nu ervaart.”

Want Shiva is heel bijzonder?

“Als je hondenbezitter bent dan ben je blij met je huisdier. Voor Julien is dat niet anders. Hij wilde perse een Pomeriaantje hebben en is drie jaar geleden speciaal daarvoor naar Duitsland gegaan waar het dier opgehaald kon worden. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Dus onze oproep aan mensen is om mee te denken en vooral op te letten. Heb je iets gezien bel dan naar het telefoonnummer 0649508964 of 0630170047.”

Je had het zojuist over diefstal …

“Ons doel is om Shiva terug te brengen bij de eigenaar. Dus mocht je Shiva hebben meegenomen, om welke reden dan ook, breng haar terug. Dat kan door anoniem naar de nummers te bellen die ik zojuist noemde. Of breng het hondje bij een dierenarts of bij de Dierenambulance. Wij doen wel de dringende oproep om het dier niet zo maar op straat te zetten. Het gaat ons voor de duidelijkheid ook niet om de schuld-vraag. Wij willen graag eigenaar en hond met elkaar herenigen.”

Waar moeten mensen op letten?

“Shiva is een Pomeriaantje. Wij hebben een filmpje gemaakt met daarin verschillende foto’s van het hondje. Daar moet ik wel bij vertellen dat ten tijde van de vermissing Shiva een rode bandana droeg. Daarnaast had ze vrij lang haar. Het kan zijn dat deze rode bandana inmiddels niet meer gedragen wordt en wellicht is er ook een bezoek gebracht aan een trimsalon. Dat weten we niet, maar het is wellicht interessant om in gedachten te houden.”

En jullie hebben zelf ook al heel wat werk verricht hè?

“Klopt. We zijn onder andere met speurhonden op zoek geweest in de omgeving. We hebben camerabeelden bekeken. Maar we hebben ook bepaalde plekken uitgekamd. Zo hebben we met camera’s onder water gekeken om bepaalde dingen uit te kunnen sluiten. Dat heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Dus we hopen dat er mooie tips binnenkomen waar wij iets mee kunnen.”

Bekijk hier het filmpje dat de Honden Zoekgroep Noord Nederland heeft gemaakt: