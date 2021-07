Honderd uur werkstraf voor billenfilmer

nieuws

Een 41-jarige man uit Groningen krijgt een taakstraf van honderd uur, omdat hij stiekem vrouwen onder hun rokjes filmde. Dat meldt RTV Noord.



Hij kreeg daarnaast een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Op zijn computer werd kinderporno aangetroffen. Daarom moet hij regelmatig controles op zijn computer toe staan.

De man filmde de billen van de vrouwen via een camera in zijn tas. Die zette hij op een pornosite. Een medewerker van een supermarkt in Groningen herkende een klant en meldde dit bij de politie. In de winkel werden vervolgens camerabeelden bekeken waar de billenfilmer op stond.

De man heeft diverse stoornissen en die worden versterkt door het gebruik van cannabis. Hij moet zich aan zijn stoornissen laten behandelen.