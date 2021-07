Hondenbelasting in gemeente Groningen wordt afgeschaft

nieuws

Foto: Harro Meijer

Met een ruime meerderheid in de gemeenteraad is woensdagavond de hondenbelasting in de gemeente Groningen afgeschaft. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen.

Afgelopen dinsdag werd al duidelijk dat er een unanieme meerderheid leek te zijn voor het afschaffen van de gewraakte belasting. De fracties van VVD, 100% Groningen, Student & Stad, CDA, SP en Partij voor de Dieren stuurden al langer aan op het afschaffen. De Stadspartij stuurt hier al twintig jaar op aan. Echter loopt men iedere keer tegen de coalitie aan die het afschaffen niet zag zitten. Met name omdat de belasting ongeveer één miljoen euro oplevert. Afschaffen zou flinke gevolgen hebben voor de gemeentebegroting.

De oppositiepartijen, met de SP voorop, reikte de coalitie een uitgestoken hand waarin het voorstelde om de Onroerende Zaak Belasting, OZB, een klein beetje te verhogen. Gemiddeld gaat het om een stijging van 3,50 euro op een huis van twee ton. Woensdagavond bleek dat alle partijen met het voorstel akkoord gingen. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen.