HJSO schittert vanavond met Zomerconcert in de Nieuwe Kerk: “Heel veel zin in”

Foto: Philip Pruim

In de Nieuwe Kerk in Groningen vindt zaterdagavond de eerste van in totaal twee Zomerconcerten plaats van het HJSO en het HVSO. “We hebben er heel veel zin in.”

Zaterdagavond is het de beurt aan het Haydn Jeugd Strijkorkest, op woensdag treedt het Haydn Voorbereidend Strijkorkest aan. “Het Zomerconcert is traditioneel het muzikale hoogtepunt van het seizoen, waar we het resultaat laten horen van een jaar hard werken aan prachtige muziekstukken”, laat een woordvoerder weten. Voor het HJSO was het een vreemd jaar. Door de coronamaatregelen verliep vrijwel alles anders. “We hebben onze uiterste best gedaan om te blijven spelen, repeteren en van ons te laten horen door middel van streams, online initiatieven en een aantal besloten concerten.”

Het Zomerconcert is het eerste concert waarbij er weer voor publiek gespeeld gaat worden. Vanwege de coronamaatregelen is er echter maar een beperkt aantal gasten op uitnodiging mogelijk. Daarom heeft het HJSO er voor gekozen om het concert ook online uit te zenden via YouTube. Het concert zaterdagavond begint om 20.00 uur. Er zullen onder andere werken gespeeld worden van Antonio Vivaldi, Robert Fuchs en Astor Piazzolla. Daarnaast staan er mooie uitvoeringen op het programma van solisten Yasminder Rozenboom, Joost de Boer en Lottie Bezemer. Het orkest staat onder leiding van dirigent Jan-Ype Nota.

Bekijk hieronder het concert van het HJSO dat zaterdagavond om 20.00 uur begint: