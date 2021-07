Toneelstuk “Hier valt niets te halen” geeft beeld over armoede

“Hier valt niets te halen”. Dat is een toneelstuk gemaakt over armoede door Het Houten Huis, Peergroup en Wabi Sabi. Het stuk was zaterdag op het Suikerunieterrein in Groningen te zien.

In Nederland leeft acht procent van de gezinnen in armoede. Een op de dertien kinderen groeit er zelfs in op.

Met dans, livemuziek en teksten op basis van interviews en documentaires, maakt theatermaker Maarten Smit voelbaar wat armoede in Nederland betekent.

Maarten Smit interviewde een aantal mensen die in armoede leven en daardoor hun gevoel voor eigenwaarde waren verloren. Deze interviews verwerkte hij vervolgens in het toneelstuk.