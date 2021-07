‘Het Sint Janskruid is vernoemd naar marteling en moord’

Wandelen door de stad én genieten van de natuur. In de Oosterparkwijk organiseert het stel Adri Akkerman en Hilly Kreuzen een gratis natuurstadswandeling. De natuurstadswandeling bestaat uit zeven locaties en vandaag krijgen wij er twee te zien.

‘We willen laten zien dat in de stad veel natuur is. Mensen lopen er vaak voorbij en dat is heel erg zonde want het is zo mooi.’ vertelt Hilly. ‘Als je buiten de stad komt is het veel meer een monocultuur. In de stad heb je veel meer verschillende soorten natuur.’ vult Adri aan.

Een parkeerplaats is de eerste locatie waar Hilly en Adri ons mee naar toe nemen. Adri vertelt over het Sint Janskruid. Het kruid is vernoemd naar de marteling en moord van Johannes de Doper.

De tweede en laatste locatie waar het stel naar toe wil gaan is het Pioenpark. Hier zijn namelijk dwergvleermuizen te vinden.

Op zondag 26 september organiseren Adri en Hilly opnieuw een natuurstadswandeling met nieuwe locaties in de Oosterparkwijk.