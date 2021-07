“Het is frustrerend dat slecht beleid op de jongeren wordt afgeschoven”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond nieuwe maatregelen aan nadat het aantal besmettingen afgelopen week fors is opgelopen. In de persconferentie, in de media en op social media valt daarbij vaak het woord ‘jongeren’. Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond noemt het wijzen met vingers onterecht.

“Wat we de afgelopen weken hebben gezien bestaat eigenlijk uit vier stappen. Bij de eerste stap werden versoepelingen aangekondigd waarbij de (nacht)horeca veilig open zou kunnen met Testen voor Toegang. Vervolgens wordt na rijk beraad in stap twee hier groen licht voor gegeven. Bij stap drie gaan ineens de besmettingen omhoog en bij stap vier wordt er alarm geslagen. Dan blijkt ineens dat veel jongeren nog geen prik hebben gehad, en dat Testen voor Toegang niet een waterdicht systeem is.”

“Is dit wel handig?”

Jongman laat weten er pissig van te worden nu de schuld bij de jongeren gelegd lijkt te worden. “Het kabinet kondigt versoepelingen aan die volgens hen veilig zijn. Versoepelingen waarvan veel jongeren zeiden, is dit wel handig? Versoepelingen waarvan half-Nederland zei, dit gaat wel heel snel. Maar als een kabinet zegt dat het veilig kan, dat Testen voor Toegang een goed systeem is, dan vertrouw je er op dat het weer kan. En nu zie je ineens dat men zegt, ho wacht, de jongeren hebben iets gedaan wat veilig zou kunnen.”

“Kabinet straalde zelf uit dat alles weer kon”

De voorzitter van de Groninger Studentenbond sluit zich aan bij de woorden van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. “Jongeren krijgen van alles de schuld. Maar het was het kabinet zelf dat uitstraalde dat alles weer kon. Kritische geluiden van de oppositie werden genegeerd. En nu hebben anderen het weer gedaan”, aldus Westerveld. Jongman spreekt van irritatie. “De hele coronacrisis vallen jongeren al buiten de boot. We hebben op de Vismarkt geprotesteerd om onze mentale gezondheidsproblemen aan de kaak te stellen en om fysiek onderwijs mogelijk te maken. We hebben veel offers gebracht, en nu zie je dat slecht beleid op ons wordt afgeschoven.”

Besmettingsstijging van 900%

Jongman staat overigens achter de maatregelen die het demissionaire kabinet vrijdagavond bekendmaakte. “Het is logisch dat het aan banden wordt gelegd. In de afgelopen week gaat het in Groningen om een besmettingsstijging van 900%. Dat geeft aan dat er iets niet goed gaat en dan is het heel begrijpelijk dat je maatregelen neemt.”