“Het applaus en de staande ovatie na afloop, dat was zo mooi”

Foto: still uit stream

Het Haydn Jeugd Strijkorkest kijkt tevreden terug op het Zomerconcert dat zaterdagavond werd gehouden in de Nieuwe Kerk. Orkestmanager Anna de Vries spreekt van een mooie en succesvolle avond.

Hoi Anna! Hoe ging het gisteravond?

“Het ging super goed. Het was heel fijn. Het was ook bijna weer een normaal concert waarbij we publiek konden ontvangen. In totaal zaten er 125 mensen in de zaal. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen was dit mogelijk. Aanvankelijk zou het concert in juni al worden gehouden maar in de voorbereiding dachten we dat de maatregelen wellicht per 1 juli versoepeld zouden worden waardoor, door het concert wat naar achteren te schuiven, er wellicht meer mogelijk zou zijn. Deze gedachte heeft uiteindelijk goed uitgepakt.”

Het publiek in de zaal was wel op uitnodiging hè?

“Klopt. Het betrof voornamelijk familieleden van onze leden, maar ook mensen die vriend zijn van het HJSO waren in de zaal aanwezig. Ook Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning in Drenthe, red.) was te gast. In de zaal hield men rekening met de nog geldende coronamaatregelen. Zo werd er anderhalve meter afstand gehouden. Daarnaast bestond er de mogelijkheid om via een livestream mee te kijken. Dit is ook een groot succes geworden. Er hebben onder andere mensen uit Spanje en Duitsland meegekeken. Dat is ook het voordeel van zo’n livestream. Dat je mensen die slecht ter been zijn toch kunt laten meegenieten, maar dat je ook mensen in het buitenland mee kunt laten kijken.”

Ik zag onder andere reacties voorbij komen van mensen die het het ontzettend mooi vonden, die genoten hebben van de avond. Zulke woorden moeten je als muziek in de oren klinken …

“Ja, absoluut. Dat is fantastisch om te horen. Dat het goed ontvangen werd bleek ook wel uit het applaus op het eind. We kregen zelfs een staande ovatie. Dat is gewoon prachtig. En ook mooi voor een aantal van onze HJSO-leden. Dit concert in de Nieuwe Kerk was voor hen het laatste concert in hun thuishaven Groningen. Zij gaan de komende tijd een andere weg in hun leven inslaan. Dat je de HJSO-tijd dan op deze manier af kunt sluiten, dat is geweldig.”

Nu klinkt het concert in de Nieuwe Kerk als het hoogtepunt, maar de kers op de taart moet nog komen hè?

“Klopt! Komende vrijdag vertrekken we naar Zuid-Frankrijk voor een tournee. In de buurt van Cannes en Avignon gaan we verschillende optredens geven. Komende donderdag gaan we allemaal door de teststraat en dan hoop ik dat iedereen mee kan, dat we niet voor verrassingen komen te staan. Deze optredens moet je beschouwen als het hoogtepunt van het seizoen. Er wordt ook heel erg naar uitgekeken. Vorig jaar kon het vanwege de coronacrisis niet doorgaan. En ook dit keer was het spannend of het door kon gaan. Maar gelukkig staan alle seinen op groen.”

De Nieuwe Kerk

Het concert van zaterdag is niet het laatste concert dat gegeven wordt in de Nieuwe Kerk. Komende woensdag treedt om 17.30 uur het Haydn Voorbereidend Strijkorkest aan. Het HVSO bestaat uit leden in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Ook dit concert zal online worden uitgezonden en is te bekijken via deze link.

Bekijk hieronder het concert van het HJSO van gisteravond terug: