Hennepkwekerij met 140 planten aangetroffen in woning aan Javalaan

Foto: Sammie Lobo - 112groningen.nl

In een woning aan de Javalaan in de Indische Buurt is zondagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Bij de hulpdiensten kwam in de middag een tip binnen dat er mogelijk een hennepkwekerij zich in de woning zou bevinden. Agenten zijn daarop een kijkje gaan nemen. Eenmaal in de woning werd er daadwerkelijk een kwekerij aangetroffen. In totaal stonden er 140 planten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de planten geruimd en de apparatuur ontmanteld. De planten werden ter plaatse vernietigd.

Ook netbeheerder Enexis kwam ter plaatse. Zij hebben de elektriciteit, die vermoedelijk illegaal werd afgetapt, in de woning afgesloten. Tot op heden is er nog niemand aangehouden.