Heemtuin in Stadspark waar vlinderparadijs

De dagpauwoog, de kleine vos en de atalanta. Deze vlinders zijn in de zomer zeer zichtbaar en actief in onze natuur. Zo ook in de Heemtuin in het Stadspark.

De afgelopen weken zijn veel meer vlinders geteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens deskundigen komt dat door het vochtige voorjaar in combinatie met het warme weer van dit moment. Het noordwestelijk deel van het Stadspark, waar de Heemtuin staat, is daarom een waar vlinderparadijs.

De vlinders zijn namelijk druk bezig. Ze verzamelen nectar om genoeg reserves op te bouwen om eieren te kunnen leggen.