Hanzehogeschool hoopt op meer fysiek onderwijs

De Hanzehogeschool hoopt dat komend studiejaar meer fysiek onderwijs mogelijk is. Door de coronacrisis zijn de meeste lessen al zo’n anderhalf jaar online.

Als alles goed gaat zouden vanaf 1 september alle maatregelen losgelaten kunnen worden, maar het is nog onzeker of dat doorgaat. Bestuursvoorzitter Dick Pouwels hoopt dat studenten in ieder geval vaker op school les kunnen krijgen. “Voor bepaalde opleidingen moeten we achterstanden wegwerken, met name in de praktijkstudies. Daarnaast gaan we vooral werken aan met elkaar weer landen, groepsvorming in de lessen en veel aandacht besteden aan socializen.”

Toch blijft ongeveer 20% van de lessen hoe dan ook online. “Wij denken dat we dan ruimte krijgen om meer tijd en ruimte te creëren voor groepslessen en begeleiding. Online onderwijs is een goedkopere vorm van onderwijs en dat levert middelen op om dat groepswerk beter vorm te kunnen geven.”

13 augustus moet blijken of de maatregelen vanaf 1 september echt losgelaten kunnen worden. Pouwels hoopt dat dat kan. “Ik denk dat dat cruciaal is. Op deze manier werkt het niet. We hopen helemaal open te kunnen en dan een nieuwe balans vinden tussen online en op locatie les krijgen. Dat is de manier waarop we met elkaar verder moeten.”