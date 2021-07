Handtastelijk taxiritje naar Woeste Hoeve kost Fries mogelijk honderd uur werkstraf

nieuws

Foto: Leonid Mamchenkov via Flickr

Het Openbaar Ministerie wil dat een 43-jarige man uit Harkema 100 uur werkstraf gaat uitvoeren, omdat hij een taxichauffeuse zou hebben aangerand. Volgens de Leeuwarder Courant deed hij dat tijdens een rit naar seksclub de Woeste Hoeve bij Groningen.

De man betaste de vrouw meermaals tijdens de rit. Omdat de chauffeuse op volle snelheid over de A7 reed, kon ze weinig tot niets doen om de man van zich af te houden. De vrouw waarschuwde haar taxiklant meermaals dat ze niet gediend was van de handtastelijkheden van de man, maar deze ging gewoon door. Pas op de plek van bestemming sloeg de vrouw alarm via haar centralist.

De man zelf ontkende in alle toonaarden dat hij de vrouw aan haar borsten had betast, maar gaf wel toe dat hij de chauffeuse had omhelsd. Volgens de chauffeuse was de man al met een afgezakte broek in haar taxi gestapt. Een gevolg van een ‘waardeloze broek’, zo stelde de beklaagde man, die toegaf behoorlijk beneveld te zijn geweest tijdens de rit.

De man hoort over twee weken of de rechtbank een straf oplegt aan de man. Dan wordt ook bekend of hij voorwaardelijke celstraf van twee weken krijgt opgelegd, een tweede eis van het OM.