Handbalster Lois Abbingh verliest met Oranje spannend pouleduel van Noorwegen op Olympische Spelen

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen heeft zaterdag met het Nederlands team de poulewedstrijd op de Olympische Spelen tegen Noorwegen verloren. In een spannend duel werd het 29-27 voor de Noren.

In de eerste helft ging het gelijk op tussen beide ploegen, maar Noorwegen had wel continu de voorsprong die soms opliep tot drie doelpunten verschil. Oranje bleef bij de les en kon met het tempo van de Noren meekomen waardoor de ruststand 16-13 was. In de tweede helft liep Nederland in op de Noren en het kwam zelfs, met de 22-23, even op voorsprong. Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd stond het 26-26, maar door een aantal fouten aan Nederlandse zijde kon Noorwegen weer op voorsprong komen. Oranje was in het slotstuk niet in staat om de achterstand wederom goed te maken en de Scandinaviërs liepen uit naar 29-27.

Lois Abbingh scoorde vier keer en komt daarmee op 23 doelpunten in totaal.

Beide landen waren al verzekerd van de kwartfinale, maar strijden nog om de beste uitgangspositie voor de kwartfinale. In de laatste groepswedstrijd speelt Nederland nog tegen Montenegro en Noorwegen tegen Japan. De verwachting is dat Oranje en de Noren die wedstrijden allebei winnen waardoor de stand in de poule hetzelfde blijft. Nederland staat nu tweede in de poule en dat betekent dat het in de kwartfinale speelt tegen de nummer drie uit poule B. Nummer één Noorwegen speelt tegen de nummer vier uit de andere groep. De stand in de andere poule is nog niet duidelijk genoeg om te zien wat de tegenstander van Nederland wordt. De kwartfinales worden gespeeld op 4 augustus.

Maandag speelt Nederland om 12.30 (Nederlandse tijd) tegen Montenegro.