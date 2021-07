Handbalster Abbingh plaatst zich met Oranje voor kwartfinale Olympische Spelen

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Handbalster Lois Abbingh uit Groningen heeft zich donderdag met het Nederlands team geplaatst voor de kwartfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Oranje won de derde groepswedstrijd van Angola met 37-28 en is, met nog twee groepswedstrijden voor de boeg, al zeker van een plek in de volgende ronde.

Abbingh scoorde in de eerste twee wedstrijden al dertien doelpunten in totaal en was tegen Angola opnieuw belangrijk voor haar land. De 28-jarige speelster scoorde zes doelpunten. Angola was in de eerste helft een taaie tegenstander waardoor Nederland bij rust een voorsprong van slechts twee goals had (15-17). Na rust kwam Oranje goed uit de kleedkamer en de voorsprong werd fors uitgebouwd.

Dit zijn de tweede Olympische Spelen voor Abbingh en Oranje. In 2016 werd zij met haar team in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk. Nadat de troostfinale verloren werd, eindigde Nederland als vierde.

Zaterdag speelt Nederland om 14.30 in de poule tegen Noorwegen en maandag wordt de laatste poulewedstrijd om 12.30 gespeeld tegen Montenegro. Op 4 augustus worden de kwartfinales gespeeld.