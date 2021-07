Hagenees krijgt werkstraf van tachtig uur voor zware mishandeling op Steentilbrug

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De rechtbank in Groningen heeft een man uit Den Haag veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens RTV Noord krijgt de 33-jarige Hagenees de straf, omdat hij twee jaar geleden een 47-jarige Groninger mishandelde op de Steentilbrug.

De rechtbank gaat mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie. De man kreeg geen onvoorwaardelijke celstraf opgelegd, omdat hij in behandeling is bij een verslavingskliniek.

De mishandeling vond plaats in de vroege ochtend van 30 juli 2019. Het slachtoffer liep, samen met de Hagenees, op de Steentilstraat in de richting van de Steentilbrug. Op de brug werd het slachtoffer door de verdachte geslagen. De 47-jarige viel op de grond en raakte met zijn hoofd een scherpe betonnen rand. Hierdoor raakte hij ernstig gewond en moest daardoor een langdurig revalidatietraject volgen.

De 33-jarige man liep na het incident weg en liet het slachtoffer hulpeloos achter. Nadat het incident op Opsporing Verzocht werd behandeld en er camerabeelden werden uitgezonden, meldde de man zichzelf bij de politie in zijn woonplaats.