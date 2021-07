Gyas-roeister Souwer blij met zevende plek op Olympische Spelen

sport

Fotografe: Ellen de Monchy

Roeister Sophie Souwer van roeivereniging Gyas uit Groningen is blij met haar zevende plek op de Olympische Spelen. In de skiff passeerde de 34-jarige roeister in de B-finale als eerste de finish in 7:25.96.

Souwer liet nummer twee Carling Zeeman (CAN) en nummer drie Kara Kohler (USA) bijna vier seconden achter zich. Gisteren lukte het Souwer niet om de A-finale te bereiken, omdat ze in de halve finale bij de eerste drie moest eindigen, maar vierde werd. Daardoor was een plek in de B-finale een feit. Souwer laat op de website roeien.nl het volgende weten: “Mega gaaf om het zo af te sluiten. Ik heb vandaag mijn beste race gevaren van het toernooi. Gisteren was ik al tevreden, maar vandaag super verzadigd en blij. Ik heb ondanks alles genoten van elke race.”

Deze Spelen in Tokio waren voor de Olympische roeiploeg pittig, omdat bondscoach Josy Verdonkschot, een ander staflid en roeier Finn Florijn positief testten op Corona. Een positieve test betekende einde toernooi en een verplicht verblijf in het quarantainehotel. De Nederlandse roeiploeg gaf vervolgens gehoor aan het verzoek om afgezonderd te worden van andere sporters. Dat betekende dat de algemene eetzaal en warming-upruimte niet meer gebruikt konden worden en er kon geen gebruik worden gemaakt van het busvervoer tussen het Olympisch dorp en de roeibaan.