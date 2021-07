Gyas-roeister Sophie Souwer naar halve finale Olympische Spelen in skiff

sport

Fotografe: Ellen de Monchy

Roeister Sophie Souwer van roeivereniging Gyas uit Groningen heeft op de Olympische Spelen in Tokio de halve finale bereikt. Souwer roeit in de skiff (eenpersoons-roeiboot)

De 34-jarige roeister moest in de kwartfinale bij de eerste drie eindigen voor een plek in de halve finale. Dat deed ze door in haar kwartfinale als tweede te eindigen met een tijd van 7:59.92. De Oostenrijkse Magdalena Lobnig won de wedstrijd met 7:58.20.

In de nacht van woensdag op donderdag roeit Souwer om 03.30 de halve finale.