Gyas-roeister Clevering met finaleplaats op schema voor beoogde gouden plak op Olympische Spelen

Roeister Ymkje Clevering van roeivereniging Gyas uit Groningen heeft zich afgelopen nacht op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de finale in de vier-zonder-stuurvrouw.

Clevering voer samen met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester naar de eerste plaats in de serie. Het viertal zette een tijd neer van 6.33,47. Met een plek in de finale van komende woensdag is Clevering op schema voor de beoogde gouden medaille. De ambitie voor goud sprak Clevering eerder al uit in het radioprogramma OOG Sport.

De finale wordt afgewerkt in de nacht van dinsdag op woensdag om 01:54.