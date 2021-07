Gruno’s Buurtcafé ook in de zomervakantie geopend

nieuws

Buurtcentrum Stadspark. Foto: google maps

Ondanks dat de zomervakantie volop bezig is weerhoudt dat de wijkvereniging in de Grunobuurt niet om het maandelijkse buurtcafé te blijven organiseren.

Het Gruno’s Buurtcafé wordt georganiseerd door activiteitengroep Grunobuurt. Zij bestaan sinds de herfst van 2018 en het buurtcafé wordt sinds 2019 aangeboden. In Buurtcentrum Stadspark, aan de Lorentzstraat, hebben ze een ontmoetingsplek gecreëerd voor bewoners van de wijk. De plek was vroeger een jeugdhonk maar is de afgelopen jaren omgetoverd in een gezellig café/bar. Het buurtcafé wordt op iedere laatste vrijdag van de maand gehouden. Tijdens de avonden kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten, kan er geborreld worden en kan er gesjoeld en gekaart worden.

De deuren gaan aanstaande vrijdag om 20.00 uur open en sluiten om middernacht. Meer informatie is te vinden op de website van de wijkvereniging.