Grote Markt 1 – #20 Het afscheid van Paul de Rook

Na 12 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek, neemt wethouder Paul de Rook (D66) afscheid. Hij gaat aan het werk in het onderwijs als directeur bij het Noorderpoort College. In de podcast Grote Markt 1 neemt OOG politiek afscheid van De Rook.

Paul de Rook nam afgelopen woensdag al afscheid van de gemeenteraad. In de podcast praten presentatoren Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout met Paul over hoe hij ooit de politiek in rolde, en waarom het juist nu tijd is om afscheid te nemen.

Daarnaast gaat het over de visie van Paul over het politieke landschap. En uiteraard eindigt de podcast met bubbels.

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, of te bekijken via YouTube.