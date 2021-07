Grootschalig testen kan onderwijssluitingen in het nieuwe schooljaar voorkomen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Zolang de vaccinatiegraad nog laag is moet er grootschalig getest worden in het onderwijs om nieuwe corona-uitbraken te voorkomen. Dat zegt epidemioloog en psycholoog Esther Metting van de RuG in een interview met het Algemeen Dagblad.

In de krant wordt vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar. Volgende maand neemt het kabinet een besluit over de coronamaatregelen die bij de start van het nieuwe schooljaar moeten gaan gelden. Volgens Metting is het belangrijk om grootschalig te testen. Daarmee doelt de epidemioloog niet op de inzet van vrijblijvende zelftesten. “We moeten leren leven met het virus, dus het onderwijs steeds stopzetten is op lange termijn geen optie. Tegelijkertijd zien de besmettingscijfers er momenteel niet gunstig uit. Zolang niet iedereen gevaccineerd is, is testen absoluut nodig.”

Proef met teststraten

Volgens Metting werkt het testen ook. In Groningen vond afgelopen maanden een proef plaats met teststraten voor het hoger onderwijs en het mbo. Met deze teststraten werden 25 corona-uitbraken voorkomen. Deze soort testen kan een nieuwe onderwijssluiting voorkomen. “Want het onderwijs is bij uitstek de plek waar mensen dicht op elkaar zitten. Vaak is afstand houden gewoon niet altijd mogelijk tijdens het leerproces.”

Testbereidheid

Over de testbereidheid maakt Metting zich geen zorgen, zolang je het de studenten maar gemakkelijk maakt. Het grootschalig testen kan ook voor middelbare scholen van waarde zijn. “Daar staan ook kwetsbare docenten voor de klas. Daarnaast, ook jonge mensen kunnen na corona langdurig klachten ontwikkelen. En als het virus blijft rondwaren, ontstaan ook mutaties waartegen vaccins straks wellicht niet meer werken, of minder goed.”