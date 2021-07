Groningse zandzakmachines draaien op volle toeren bij Venlo

nieuws

Een zandzakvulmachine van Waterschap Hunze en Aa's - Foto: Hunze en Aa's

Dijkinspecteurs van Waterschap Hunze en Aa’s worden vanaf vrijdagochtend ingezet in omgeving Roosteren, om daar de dijk langs de Maas te inspecteren. Twee andere teams van het waterschap begeleiden omwonenden bij het gebruik van twee zandzakvulmachines bij Horst (bij Venlo).

Bij Roosteren komt later op de vrijdag een hoogwatergolf langs. Dijkinspecteurs controleren op kritieke plekken, zodat versterking kan worden aangebracht of andere maatregelen kunnen worden ingezet als het nodig is.

Donderdagavond vertrok een transport met zandzakvulmachines van Hunze en Aa’s naar Horst in Limburg, zodat ze daar vanaf vrijdagochtend konden draaien. Inmiddels helpen medewerkers van het waterschap mee met bewoners om de zandzakken te vullen en te plaatsen.

Groningse calamiteitencoördinator in crisisteam

“Ook onze calamiteitencoördinator is inmiddels in Limburg ter ondersteuning”, zo schrijft het waterschap vrijdagmiddag. “Deze is gisteravond direct toegevoegd aan het crisisteam van waterschap Limburg. Het team dijkinspecteurs dat vanuit Hunze en Aa’s naar Limburg gaat, is uitgebreid naar vijf personen.”

Ook brandweer en politie actief in Limburg

Donderdagmiddag werd al bekend dat ook een reddingsteam en leden van de Groningse brandweer naar het zuiden zijn afgereisd om mee te helpen in de bestrijding van het water en het redden van mensen. Ook Groningse politiemensen zijn ter plaatse om te assisteren.