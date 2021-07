Groningse wijkagent gaat op de fiets naar Terschelling om daar drie dagen te helpen

nieuws

Foto: jhellingman, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53668027

Normaal is wijkagent Jacob Kobes actief in de Groningse wijken Paddepoel en Zernike. Vanaf volgende week kun je hem echter tegen komen op Terschelling.

Op Terschelling gaat Kobes de collega’s aldaar ondersteunen door vanaf maandag 2 augustus drie nachtdiensten te draaien. Dat dit gebeurt is niet bijzonder. In de zomermaanden krijgt de politie op de Waddeneilanden wel vaker ondersteuning van collega’s van de vaste wal omdat er dan veel toeristen verblijven op de eilanden en men dan wel wat extra handen kan gebruiken. Wat wel bijzonder is, is de manier waarop Kobes naar Terschelling gaat reizen. Want waar sommige politieagenten misschien voor een dienstauto kiezen gaat de Groningse wijkagent bepakt en bezakt op de fiets.

“Jacob is een echte fietsfanaat dus voor hem geen autoritje naar de boot in Harlingen”, schrijft de politie op Facebook. “Hij zal op de fiets naar de Friese havenstad rijden. De route van zo’n 97 kilometer loopt via Kollum, Buitenpost, Hurdegaryp, Leeuwarden en Franeker.” Het boevengilde dat nu denkt dat met de tijdelijke afwezigheid van Kobes er een slag in Paddepoel of Zernike geslagen kan worden, die komen van een koude kermis thuis. In de wijk blijft agente Anne-Marie paraat.