Groningse reddingsvloot naar Limburg om te helpen bij wateroverlast

Foto Martin Nuver, 112groningen.nl

Limburg krijgt hulp vanuit Groningen. Donderdagmiddag is vanaf de Sontweg materieel vertrokken naar de zuidelijke provincie die zwaar is getroffen door wateroverlast.

Het gaat om boten van de reddingsvloot uit Groningen, Hoogezand, Appingedam, aangevuld met die van Meppel/Nijeveen. In de vier boten zitten in totaal twaalf bemanningsleden.

De veiligheidsregio Groningen had donderdagmorgen aan de veiligheidsregio Limburg Zuid hulp aangeboden. De reddingsvloot uit het noorden sluit zich aan bij de andere hulpverleners en worden daar geïnstrueerd wat te doen.

Door de vele regenval is het water in de Maas en ook andere rivieren zoals de Geul enorm gestegen,. Daardoor zijn in diverse plaatsen straten volledig ondergelopen. In Valkenburg is zelfs een brug ingestort.