Groningse bastrombonist zit anderhalve week in quarantaine in hotel om te kunnen spelen in NSO

Bass trombonist Jelle Koertshuis op het Hoge der A. Foto: eigen foto

De 22-jarige bastrombonist Jelle Koertshuis uit Groningen zit sinds afgelopen woensdag in quarantaine in een hotel theater in Zeist. Om te kunnen spelen in het Nederlands Studenten Orkest zitten hij en de 104 andere orkestleden in een bubbel.

“Het is echt een droom die werkelijkheid wordt”, vertelt Koertshuis. “Spelen in dit orkest moet je ooit eens in je leven gedaan hebben.” De muzikant is in 2019 een opleiding Bass Trombone aan het Prins Claus Conservatorium gaan volgen. “Het Nederlands Studenten Orkest geeft ieder jaar in februari een tour. In de herfst vinden de audities plaats. Door de coronacrisis verliepen deze audities digitaal. Je moest een filmpje maken. En eigenlijk ging dat helemaal niet goed. Ik was niet tevreden waarop ik dacht laat maar. Het heeft geen zin. Maar door dezelfde crisis kon de tour in februari niet doorgaan. Door de lockdown waren evenementen niet toegestaan.”

“Ik wilde deze zomer toch graag iets leuks doen”

Het NSO besloot om de tour te verplaatsen naar de zomerperiode. Geen tour door heel Nederland, maar alles op dezelfde locatie. “En toen begon het toch weer te kriebelen. Ik had geen plannen voor deze zomervakantie en het leek me toch wel heel leuk om iets leuks te gaan doen. Ik heb meegedaan aan de audities en op een gegeven werd ik gebeld dat ik een plekje had gekregen in het orkest. Ja, als je dat telefoontje krijgt dat je het bent geworden, dan ben je echt super blij.”

Bubbel

Het NSO nam afgelopen woensdag haar intrek in Hotel Theater Figi in Zeist. Het orkest en de begeleiding zitten afgesloten van de buitenwereld om daarmee te voorkomen dat ze besmet raken. De maatregelen zijn nodig omdat men tijdens de optredens geen anderhalve meter kan hanteren. “We hebben in dit hotel theater twee verdiepingen voor onszelf. We hebben ook een aparte eetruimte waar we niet met andere gasten van het hotel hoeven te eten. We zitten echt in een bubbel. Die bubbel begon eigenlijk al vijf dagen voor het bezoek aan het hotel. Iedereen is in thuisquarantaine gegaan, en om toegang te krijgen tot het hotel hebben we een pcr-test moeten doen. Daarnaast wordt er iedere dag een sneltest afgenomen.”

“Iedere dag tien uur repeteren”

In het hotel is het geen luilekkerland. “We zijn heel veel aan het repeteren. Dat doen we ook in dit gebouw. Dat kan ook heel goed omdat er een theater in zit, dus alle faciliteiten zijn hier aanwezig. We repeteren ongeveer tien uur per dag, in sessies van anderhalf uur. Tussen de sessies is er dan tijd en ruimte om wat te drinken en te eten. Meestal gaat het in de avond door tot ongeveer 22.00 of 22.30 uur.”

“Als er iemand positief wordt getest dan is het gelijk klaar”

Op de vraag of Koertshuis de buitenlucht niet mist moet de muzikant lachen. “We komen nog wel buiten hoor. Dit telefoongesprek voer ik ook met je terwijl ik buiten sta. Mijn kamergenoot ligt nu op bed, die is aan het rusten, en ik wilde hem niet storen met dit telefoongesprek. Om beweging te houden doen we ook regelmatig een hardlooprondje. Kijk, het gaat er om dat je voorzichtig bent. Je moet niet denken dat we opgesloten zitten maar wel is iedereen er van doordrongen dat de bubbel in tact moet worden gehouden. Want als er iemand positief wordt getest dan is het gelijk klaar. Dan kan het allemaal niet doorgaan. Dus iedereen is heel erg voorzichtig.”

Almere

De optredens vinden plaats van 6 tot met 15 augustus in het Topsportcentrum in Almere. “Daar mag publiek bij aanwezig zijn. Dat kan ook omdat het publiek op grote afstand van ons zit. En ik heb er ook heel veel zin in. Wat ik vooral leuk vind is dat één van mijn beste vrienden ook in het orkest zit. Hij is ook bastrombonist. Normaal heb je nooit twee bastrombonisten in een orkest, maar dit jaar is dat met de stukken die we op het programma hebben staan wel het geval.”

Meer informatie over het concert van het NSO, en het reserveren van kaartjes, is te vinden op deze website.