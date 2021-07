Gronings theatercollectief maakt audioproductie over de band met ouders

nieuws

Het Groningse theatercollectief A-Way Productions heeft een manier verzonnen om in deze moeilijke tijden toch actief te blijven. Ze werkten hun theatervoorstelling One More Lullaby om tot een audioproductie.

De audioproductie bevat zelfgeschreven monologen en speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde muziek. Het werk is vanaf 9 juli te horen via alle reguliere streamingskanalen en via de website ‘awayproductions.nl/onemorelullaby’. De bijpassende kunstinstallatie is van 27 juli tot 1 september gratis te zien op het plein voor het Universiteitsmuseum, tijdens de openingstijden van het museum.

‘One More Lullaby’ draait om de manier waarop de band met je ouders verandert als je zelf volwassen wordt. In de audioproductie komt de relatie tussen jongvolwassenen en hun ouders aan het licht. Het gaat zowel om grappige herinneringen als om moeilijke momenten, zoals momenten van onenigheid, of wanneer een ouder hulpbehoevend wordt. Voor de productie interviewde de vaste A-Way regisseur Hesterliena Wolthuis een tiental jongeren met uiteenlopende gezinssituaties en achtergronden.