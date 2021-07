nieuws

Google

Door een storing hebben alle abonnees van het Dagblad van het Noorden maandagochtend de Drentse editie van de krant gekregen.

Volgens de krant is de fout van maandagochtend ontstaan door een combinatie van factoren, waarvan de belangrijkste een storing is in de drukpersen van NDC. Voor beide provincies is dezelfde editie gedrukt.

De krant biedt haar excuses aan voor het ongemak en verwijst voor de Groninger editie naar de digitale krant.